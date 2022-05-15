إقفال صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية في لبنان

بيروت-سانا

أقفلت صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية في جميع المحافظات اللبنانية وبدأت عمليات فرز الأصوات.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عقب إقفال صناديق الاقتراع إن “نسب الاقتراع تجاوزت الخمسين بالمئة في عدد من المناطق اللبنانية لكن نسبة الاقتراع حتى الآن غير مرتفعة بشكل عام” مؤكداً أنه لا توجد انتخابات إلا وفيها شوائب وهناك مجلس دستوري للذين يريدون تقديم الطعن.

وأعرب ميقاتي عن أمله أن تنتج الانتخابات مجلس نواب جديد لانتشال لبنان من أزمته الحالية منوهاً بجهود القوى الأمنية اللبنانية وحرصهم على إتمام العملية الانتخابية.

بدوره قال وزير الداخلية والبلديات غسان المولوي إن “اليوم الانتخابي الطويل كان مقبولاً نسبة للأوضاع التي نعيشها وتجاوزنا التحديات”.

وحسب المولوي فإن نسبة الاقتراع “كانت غير مرتفعة” مشيراً إلى أن عملية إصدار النتائج معقدة قليلاً ويجب على المواطنين الصبر.

وتتنافس في الانتخابات النيابية التي تجرى كل 4 سنوات 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحاً موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائباً في البرلمان.

وكانت عمليات الاقتراع للانتخابات النيابية في لبنان انطلقت صباح اليوم في جميع المحافظات اللبنانية.

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