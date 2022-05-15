القواعد واللغة الروسية أقرب للأطفال السوريين في معرض لكتاب الطفل بدمشق

دمشق-سانا

جولة مميزة بين الكتب حظيت بها الطفلة سارة العثمان 12 عاماً أثناء زيارتها للمركز الثقافي العربي في كفرسوسة بدمشق للتعرف على أحدث إصدارات الأطفال باللغة الروسية ضمن المعرض الذي أقيم بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي تحت عنوان أدب الأطفال وكتاب تعليم الأطفال.

الطباعة الأنيقة والاهتمام بالتفاصيل والبساطة في تعليم اللغة هو ما لفت أنظار سارة التي عزمت وصديقاتها أن تجعل عطلتها الصيفية عطلة مثمرة بتعلم اللغة الروسية لتكون البداية من كتب المعرض.

وقال مدير المركز الثقافي الروسي بدمشق نيكولاي سوخوف: “إن الهدف من المعرض هو الوصول إلى الجيل الواعد جيل الأطفال ومن أجل ذلك قام المركز الثقافي الروسي بإقامة معرض للكتاب الروسي التعليمي والترفيهي مشيراً إلى أن النشاط مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري”.

وبين أن النشاط يتوجه بشكل أساسي للطلاب الذين يرغبون بتعلم اللغة الروسية ليكونوا على تواصل مع اللغة والثقافة الروسية إضافة إلى المهتمين باللغة الروسية بشكل عام.

ويضم المعرض مجموعة من الكتب النفيسة ذات الطباعة المتميزة وفيها كم كبير من الصور عن روسيا وثقافتها وموقعها الأثرية.

ودعا سوخوف كل المهتمين إلى زيارة المعرض والترويج له عن طريق وزارتي الثقافة والتربية ليستفيد منه أكبر عدد ممكن من الأطفال كونه يغنيهم ويقدم لهم اشياء جميلة عن المراكز الترفيهية في روسيا الاتحادية.

بدوره أكد عضو المكتب التنفيذي باتحاد الكتاب العرب جابر سلمان أهمية هذا المعرض الذي يقام بالتزامن مع اليوم العالمي لكتاب الطفولة مبيناً أن ما يميزه كونه يعرض كتباً لها علاقة بثقافة الطفل باللغة الروسية بصيغة تعليمية.

ولفت إلى أن الجميل بالكتب كونها يمكن أن تشكل رافداً للمناهج التعليمية باللغة الروسية ولمن يتعلمون هذه اللغة ويمكن الاستفادة منه لتنمية وتعزيز الثقافة باللغة الروسية.

ميس العاني

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