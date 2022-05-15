فعالية وطنية في حلب بذكرى نكبة فلسطين

حلب-سانا

احتضن مسرح دار الكتب الوطنية في حلب فعالية وطنية بمناسبة الذكرى 74 لنكبة الشعب الفلسطيني وذلك بالتعاون بين مديرية الثقافة وجمعية بيت القصيد الثقافية.

وتضمنت الفاعلية فقرات فنية وأغاني من الفلكلور والتراث الفلسطيني إضافة إلى مشاهد مسرحية تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة بمواجهة الكيان الصهيوني.

وأكد مدير الثقافة في حلب جابر الساجور في تصريح لمراسلة سانا أهمية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم نضاله في سبيل الدفاع عن الأرض التي تتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر.

ونوه مدير دار الكتب الوطنية محمد حجازي بأهمية إقامة هذه الفاعلية معرباً عن ثقته بأن تحرير الأراضي المحتلة والانتصار على الكيان الغاصب قريب.

فيما أوضح رئيس جمعية بيت القصيد الثقافية أمجد بري أن هذا الفعالية الوطنية توجه رسالة إلى العالم أجمع بأن القضية الفلسطينية ليست قضية الشعب الفلسطيني فحسب بل هي قضية كل شعوب العالم.

وأشار المخرج محمد ملقي إلى أن تقديم فقرات من الفلكلور الفلسطيني خلال الفعالية إضافة لفيلم وثائقي وفقرة مسرحية عن النكبة يهدف للتأكيد على هوية فلسطين العربية وبأنها باقية رغم أنف الاحتلال.

زينب شحود

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