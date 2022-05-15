ميداليتان برونزيتان لطلاب الأولمبياد العلمي في أولمبياد ماندلييف الدولي للكيمياء

دمشق-سانا

أحرز طلاب الأولمبياد العلمي السوري ميداليتين برونزيتين في أولمبياد ماندلييف الدولي للكيمياء لعام 2022 الذي اختتم اليوم في أوزبكستان بمشاركة 120 طالباً وطالبة مثلوا 16 دولة من أنحاء العالم وتنافسوا خلال الفترة ما بين “9 و15” من الشهر الجاري ضمن اختبارين نظريين واختبار عملي.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الطالبين اللذين أحرزا الميداليتين هما عضوا الفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري للكيمياء سلمان إياد الدرويش من الصف الثالث الثانوي بمدرسة المتفوقين الأولى بحمص والطالب أحمد غسان عز الدين من الصف الثالث الثانوي من المركز الوطني للمتميزين.

وأولمبياد ماندلييف الدولي الذي يعود تاريخه إلى 56 عاماً يقام بشكل سنوي في موسكو وأقيم هذا العام في أوزبكستان وهو من أهم وأعرق المسابقات الدولية وأصعبها بالكيمياء، ورغم قوة المنافسة إلا أن الفريق السوري الذي شارك بأربعة أعضاء نجح بتحقيق خطوات غير مسبوقة، وللمرة الأولى بتاريخ مشاركاته في هذا الأولمبياد يفوز بميداليتين ويحل بالمركز الأول بين الدول العربية المشاركة.

هيلانه الهندي

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