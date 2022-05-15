المشاركون في مؤتمر اتحاد الجاليات الفلسطينية في الشتات-أوروبا: العمل بكل الإمكانات على دعم الشعب الفلسطيني

دمشق-سانا

دعا المشاركون في المؤتمر العام الخامس لاتحاد الجاليات والفعاليات والمؤسسات الفلسطينية في الشتات-أوروبا الى العمل على دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز قدراته سياسياً وفضح عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي المستمر وجرائمه الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر الذي تلاه أمين سر الأمانة العامة للاتحاد أسامة عبد الحليم على ضرورة العمل على مطالبة الدول الأوروبية للتنديد بهذه العدوان والجرائم التي يرتكبها الاحتلال واتخاذ الإجراءات الشرعية بموجب حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة لافتين إلى أهمية العمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني بكل طرق المساعدة.

ولفت المشاركون إلى ضرورة العمل على تعزيز نشاط الاتحاد السياسي والإعلامي على الساحة الأوروبية وتوسيع دائرة نشاطاته وأعماله لتشمل كل الدول الأوروبية وتوحيد صفوف الفلسطينيين المقيمين في دول الشتات للنهوض بالقدرات الاجتماعية والسياسية دفاعاً عن الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وأشار المشاركون إلى أهمية تعزيز علاقات الاتحاد مع سورية وفضح كل أشكال العدوان والحصار المفروض عليها من قبل القوى الاستعمارية وإلى اعتبار محور المقاومة القاعدة الخلفية الأساسية لكل أشكال عمل الاتحاد ونضاله مؤكدين اعتزازهم وتقديرهم لدور سورية المدافع التاريخي والرئيسي عن حقوق الشعب الفلسطيني.

واختتم المؤتمر بحفل موسيقي بعنوان “ليلة حلبية” بقيادة المايسترو حمدي الشاطر وغناء المطرب رامز سلطان تضمن موشحات وقدود حلبية.

حضر الحفل وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح وأعضاء من الوفد الموريتاني الذي يزور سورية برئاسة النائب المصطفى بلاه صهيب رئيس لجنة الأخوة البرلمانية السورية الموريتانية والمشاركون في المؤتمر.

علي عجيب

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