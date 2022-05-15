فريق الكرامة يواصل استعداداته للفاينال فور بكرة السلة

حمص-سانا

يواصل فريق رجال الكرامة بكرة السلة استعداداته لمواجهة فريق الوحدة في دور الفاينال فور من دوري أندية الدرجة الأولى بحضور المحترفين الأجانب الذين تم استقدامهم مؤخراً.

مشرف اللعبة في النادي رياض سيد سليمان بين في تصريحه لمراسلة سانا أن البطولة هذا الموسم تكتسب أهمية خاصة كونها شهدت تعديلات نوعية لجهة التعاقدات والنظام التحكيمي الذي سيتبع خلالها حيث تم التعاقد مع اللاعب الجزائري توهامي غيزول والمحترف الأمريكي رودريك كامفور لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل كادر الفريق التدريبي والإداري

للحفاظ على السوية الفنية العالية له وإلى الآمال المعقودة بالوصول للنهائي.

وأشار سيد سليمان إلى أهمية التعديلات في نظام البطولة والتي تهدف بمجملها إلى الارتقاء بواقع كرة السلة السورية وتوفير فرص احتكاك اللاعبين المحليين مع الأجانب.

من جهته مدرب الفريق هيثم جميل ذكر أن التحضير للفاينال فور شهد حضور جميع اللاعبين باستثناء اللاعب مهند حتويك كونه تعرض لإصابة وكان العمل جديا من الناحية البدنية والفنية والتكتيكية وأن اللاعبين الأجانب التحقوا بالتدريبات منذ أسبوع موضحاً أن عامل الانسجام والتنسيق بين اللاعبين حالياً يعد جيداً ونأمل تحقيق المزيد من الانسجام خلال اليومين القادمين لتقديم أفضل أداء.

ويلعب فريق الكرامة مع الوحدة ثلاث مباريات من أصل خمس ضمن الدور نصف النهائي للتأهل إلى الدور النهائي.

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