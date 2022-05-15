زاخاروفا: أوروبا أضاعت فرصة تسوية النزاع في أوكرانيا

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد على كل الخطوات الوقحة وغير القانونية للدول الغربية.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في حوار مع قناة روسيا واحد: “لن تمر خطوات الغرب هذه دون رد فهي خطوات وقحة حيناً وغير شرعية بموجب القانون الدولي أو بموجب قوانينهم الداخلية أو علاقاتنا الثنائية حيناً آخر”.

وحمّلت زاخاروفا دول أوروبا المسؤولية عن إضاعة فرصة أتاحتها روسيا لتسوية النزاع في أوكرانيا وضمان مستقبل مزدهر لهذه الدولة.

وقالت زاخاروفا: “على مدى ثماني سنوات اقترحنا خياراً توافقياً مثالياً لم يكن خياراً رمزياً لحفظ ماء وجه أوكرانيا بل إنه كان خياراً يضمن الحفاظ عليها كدولة كبيرة كانت ستتجاوز أزمة النمو وتتطور بناء على المبادئ الديمقراطية مع توفير طرق بديلة للتنمية في طيف واسع من الاتجاهات ولكن أوروبا أضاعت هذه الفرصة”.

وشددت المتحدثة على الدول الأوروبية هي التي تتحمل المسؤولية عن تعليق الاتصالات بينها وروسيا.

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