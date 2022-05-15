المواصلات الطرقية تستأنف أعمال المرحلة الثالثة لأوتوستراد حمص – مصياف

حماة-سانا

استأنف فرع المواصلات الطرقية في محافظة حماة أعمال المرحلة الثالثة لاوتوستراد حمص – مصياف البالغ طوله ضمن الحدود الإدارية لمحافظة حماة19.5كم.

وأوضح المهندس خضر فطوم مدير فرع المواصلات الطرقية في تصريح مراسلة سانا أن المرحلة الثالثة من المشروع تتضمن تنفيذ اوتوستراد بمسلكي ذهاب وإياب تفصل بينهما جزيرة وسطية وتنفيذ عقدتين مروريتين الأولى عقدة قرطمان والثانية عقدة عقرب إضافة إلى تنفيذ معابر مرورية متنوعة.

ولفت فطوم إلى أن العمل جار حالياً لإنهاء الجزء الواقع شرق مدينة مصياف من المشروع وهو بطول 5 كم من محطة وقود الفرح وحتى دوار الحرش ووضعه بالخدمة في أقرب وقت ممكن وذلك لتقاطعه بشكل مباشر مع مصالح المواطنين من حركة عبور وجوار.

وأشار إلى أهمية الاوتوستراد الذي سيختصر المسافة بين حمص ومصياف كون مساره يمر خارج التجمعات السكانية كما يعد طريقاً حيوياً يربط المنطقة الوسطى بعضها مع بعض ومنها إلى الساحل وصولاً إلى حمص ودمشق منوهاً بأن تلك الأعمال تنفذ بالتعاون مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية في مصياف.

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