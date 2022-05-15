تقديرات بإنتاج جيد لمحاصيل البازلاء والفول والثوم في درعا

درعا-سانا

قدرت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في درعا إنتاج المحافظة من ثلاثة محاصيل أساسية فيها خلال الموسم الحالي بنحو 1069 طناً للبازلاء و3006 أطنان للفول و10325 طناً للثوم.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في المديرية المهندس وائل الأحمد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المحاصيل المذكورة تزرع في درعا (رياً وبعلاً) وتبلغ المساحة المخططة للبازلاء 319 هكتاراً مروياً و1353 هكتاراً بعلاً وللفول 639 هكتار مروياً و2253 هكتاراً بعلاً وللثوم 190 هكتاراً مبيناً أن مزارعي درعا نفذوا كامل الخطة للموسم الحالي بالنسبة لمحصولي الفول والبازلاء وتجاوزوا خطة الثوم بنحو 223 هكتاراً.

وأوضح الأحمد أن محاصيل البازلاء والفول والثوم التي تزرع في أغلب مناطق الزراعة في نوى وازرع وطفس ومنطقة حوض اليرموك لها جدوى اقتصادية وأسعارها مقبولة بالنسبة للمزارع والمستهلك مبيناً أن عدداً من أهالي المحافظة يقومون بادخار هذه المحاصيل كمؤونة وبالتالي الطلب عليها كبير في الأسواق.

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