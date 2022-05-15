دمشق تحتضن أعمال مؤتمر اتحاد الجاليات والفعاليات والمؤسسات الفلسطينية في الشتات- أوروبا

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد لوفد موريتاني: نقدّر المواقف المشرّفة للشعب الموريتاني وقيادته تجاه سورية
2022-05-15
كليتشدار أوغلو يكشف المزيد من فضائح النظام التركي
2022-05-14
نصر الله: سورية كانت في مقدمة من وقف إلى جانب المقاومة
2022-05-13
مباحثات سورية بيلاروسية لتعزيز العلاقات الثنائية
2022-05-13
افتتاح مركز مطربا الحدودي مع لبنان بحضور فعاليات من البلدين- فيديو
2022-05-13
خاتمي: زيارة الرئيس الأسد إلى طهران استراتيجية
2022-05-13
طبيب سوري ينال جائزة أفضل بحث علمي في هنغاريا
2022-05-12
محليات
المواصلات الطرقية تستأنف أعمال المرحلة الثالثة لأوتوستراد حمص – مصياف
2022-05-15
البدء بأعمال تنفيذ خطي مياه في حي السبيل بدرعا
2022-05-15
تشغيل مجموعة (ضخ المياه الصافية) في محطة الميادين على الطاقة الشمسية
2022-05-15
وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة إثر حادث سير على طريق سلمية-حمص
2022-05-15
توزيع مساعدات للأسر المهجرة من مدينة رأس العين وريفها
2022-05-15
استمرار أعمال صيانة فواصل التمدد الطرقي عند تقاطع فكتوريا بدمشق
2022-05-15
أضرار مادية بانفجار عبوة ناسفة في ريف درعا الشمالي
2022-05-15
رياضة
صعود فريق دوما إلى دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2022-05-15
مانشستر سيتي يتعادل أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنكليزي
2022-05-15
ليفربول يتوج بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي للمرة الثامنة في تاريخه
2022-05-14
منتخبنا للناشئين يختتم مشاركته ببطولة غرب آسيا لكرة السلة بخسارته أمام الأردن
2022-05-14
بايرن ميونخ يتعادل مع فولفسبورغ في الدوري الألماني
2022-05-14
اعتماد رياضة الركبي في نادي العربي بالسويداء
2022-05-14
مواهب كرة القدم يتفنون بمهاراتهم في مهرجان اليوم الآسيوي للبراعم-فيديو
2022-05-14
اقتصاد
عرض للفرص والمحفزات الاستثمارية في المؤتمر الأول للاستثمار بقطاع الكهرباء والطاقات المتجددة
2022-05-15
تجهيز ثلاثة مراكز لاستلام الأقماح في الرقة
2022-05-15
تقديرات بإنتاج 128 طناً من العدس في السويداء
2022-05-15
صناعيو دمشق وريفها يطالبون بمزيد من التسهيلات
2022-05-14
بتوجيه من الرئيس الأسد.. مؤتمر الحبوب يرفع سعر شراء القمح من الفلاحين
2022-05-14
المؤتمر الأول للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة ينطلق غداً
2022-05-14
الهند تحظر تصدير القمح
2022-05-14
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الشريط الأخباري
تسوية دير الزور تدخل شهرها الـ 7 مع استمرار استقبال المطلوبين في مراكز حلب والرقة
المقداد لوفد موريتاني: نقدّر المواقف المشرّفة للشعب الموريتاني وقيادته تجاه سورية
اتحاد الجاليات والفعاليات والمؤسسات الفلسطينية في الشتات-أوروبا يعقد مؤتمره الخامس بدمشق
عرض للفرص والمحفزات الاستثمارية في المؤتمر الأول للاستثمار بقطاع الكهرباء والطاقات المتجددة
ممثلاً الرئيس الأسد.. الوزير عزام والوفد المرافق يؤدي واجب العزاء بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد
دمشق تحتضن أعمال مؤتمر اتحاد الجاليات والفعاليات والمؤسسات الفلسطينية في الشتات- أوروبا
2022-05-15
تصوير: كناز عثمان
اتحاد الجاليات والفعاليات والمؤسسات الفلسطينية
2022-05-15
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