الحزب الحاكم في السويد يوافق على ترشح البلاد لعضوية الناتو

استوكهولم-سانا

وافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد على ترشح البلاد لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأمر الذي يمهد لتقديم الحكومة طلب انضمام رسمي تزامناً مع فنلندا.

ووفقاً لوكالة فرانس برس قال الحزب في بيان عقب اجتماع طارئ له اليوم “قررت قيادة الحزب أن يساهم الحزب في ترشح السويد لعضوية حلف شمال الأطلسي”.

وجاء في البيان “في حال الانضمام للحلف فإن السويد ستعارض نشر أسلحة نووية وقواعد عسكرية دائمة له في أراضيها”.

ويأتي قرار السويد في أعقاب إعلان فنلندا أيضاً لقرارها بتقديم طلب انضمام لحلف شمال الأطلسي.

يشار إلى أن روسيا انتقدت بشدة هذه الخطط لانضمام فنلندا والسويد للحلف محذرة من أنها في هذه الحالة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات رد تقنية عسكرية وغيرها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency