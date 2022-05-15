أشتيه: ضرورة فضح انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه التأكيد على ضرورة فضح انتهاكات وجرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ ما يقرب من 75 عاماً.

ووفق وكالة وفا دعا أشتيه خلال لقائه اليوم رئيسة بعثة الصليب الأحمر في القدس إليس دوبوف إلى فتح أرشيف الصليب الأحمر للرأي العام العالمي وللباحثين وعائلات ضحايا الاحتلال ليتم كشف انتهاكاته المتواصلة لحقوق الإنسان في فلسطين منذ النكبة وحتى اليوم من أجل محاسبته على جرائمه التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

من جانب آخر طالب أشتيه الصليب الأحمر ببذل جهود أكبر والضغط على الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لديه في انتهاك لأبسط المعايير الإنسانية بأن يدفن الأهل أبناءهم وتعميم قضيتهم عالمياً إضافة إلى نشر قصص الأسرى ومعاناتهم جراء ممارسات الاحتلال اللاإنسانية بحقهم في معتقلات الإحتلال وترجمتها إلى لغات العالم.

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