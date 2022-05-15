توزيع مساعدات للأسر المهجرة من مدينة رأس العين وريفها

الحسكة-سانا

وزعت جمعية (سورية اليمامة) الخيرية الدفعة الثانية من المساعدات غير الغذائية للأسر التي هجرتها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين من مدينة رأس العين وتقيم حالياً في مدينة الحسكة ضمن مراكز الإقامة المؤقتة.

وبين عضو مجلس إدارة جمعية سورية اليمامة الخيرية اسماعيل طه أنه تم بإشراف من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل توزيع المساعدات غير الغذائية على 350 أسرة من أهالي مدينة رأس العين المهجرين من منازلهم وقراهم والمقيمين ضمن مراكز الإقامة المؤقتة في مدينة الحسكة مشيراً إلى أن المساعدات تضمنت سلالاً صحية ومنظفات كاملة.

ولفت طه إلى استمرار الجمعية بتوزيع المساعدات المخصصة للأسر المهجرة من رأس العين والمسجلة ضمن الجداول وقاعدة البيانات لدى الجمعية للوصول إلى كل المستفيدين.

ويوجد في مركز مدينة الحسكة آلاف الأسر المهجرة من مدينة رأس العين وريفها جراء العدوان التركي واستيلاء مرتزقة الاحتلال على منازلهم وأراضيهم الزراعية وتقيم غالبية الأسر ضمن مراكز الإقامة المؤقتة أو لدى المجتمع المحلي المضيف.

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