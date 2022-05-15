القوات العراقية تلقي القبض على 7 إرهابيين في بغداد

بغداد-سانا

ألقت قوات الأمن العراقية القبض اليوم على سبعة إرهابيين في العاصمة بغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن وزارة الداخلية العراقية قولها في بيان اليوم “تمكنت القوات الأمنية في وزارة الداخلية من القبض على سبعة إرهابيين في عمليات أمنية “مشيرة إلى أنه تم اقتياد المقبوض عليهم إلى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكانت القوات العراقية ألقت أمس القبض على ثمانية إرهابيين إثر عدة عمليات أمنية منفصلة نفذتها اليوم في محافظة الأنبار غرب العراق.

من جهة أخرى أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن قواتها نفذت عملية تفتيش شرق الأنبار شملت تأمين المناطق المحاذية ل‍بحيرة الثرثار بحثاً عن مطلوبين وفق مذكرات قبض قضائية.

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