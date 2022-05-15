فنلندا تقرر رسمياً تقديم طلب للانضمام إلى حلف الناتو

هلسنكي-سانا

تبنت فنلندا رسمياً اليوم وثيقة تنص على اعتزامها التقدم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بطلب لمنحها العضوية فيه.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو قوله اليوم إنه “وافق مع لجنة السياسة الخارجية الحكومية بشكل مشترك على أن تتقدم فنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد التشاور مع البرلمان إنه بداية حقبة جديدة”.

ومن المقرر أن تعرض هذه الوثيقة على الحكومة خلال جلسة ستعقد بعد ظهر اليوم ثم ستحال بعد تبنيها من قبل مجلس الوزراء إلى البرلمان الفنلندي.

وانتقدت روسيا بشدة هذه الخطط لانضمام فنلندا والسويد محذرة من أنها في هذه الحالة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات رد تقنية عسكرية وأخرى.

وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس هاتفيا مع نظيره الفنلندي نينيستو هذه المسألة حيث حذر من أن تخلي هلسنكي عن الحياد العسكري سيكون خطأ وليس هناك أي خطر على فنلندا من قبل روسيا.

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