الخارجية الفلسطينية تطالب بفتح تحقيق فوري بجرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها المريب وتحمل مسؤولياتها والبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وأدانت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا جريمة قتل الأسير الفلسطيني داوود الزبيدي التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها العدواني لمخيم جنين.

وبينت الخارجية أن التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال والمستوطنين واستباحتهم أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم واستباحة حياتهم بات يفرض أكثر من أي وقت مضى على المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كمقدمة ضرورية وملحة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره.

واستشهد الأسير داوود الزبيدى اليوم متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين قبل يومين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency