تجهيز ثلاثة مراكز لاستلام الأقماح في الرقة

الرقة-سانا

جهز فرع المؤسسة السورية للحبوب في الرقة ثلاثة مراكز لاستلام الأقماح من الفلاحين للعام 2022.

وذكر مدير فرع المؤسسة عبد الكريم الجاسم في تصريح لمراسل سانا أنه تم تجهيز مركزي معدان والسبخة في الريف الشرقي ومركز صويمعة دبسي عفنان في الريف الغربي لافتاً إلى أن المؤسسة اتخذت كل الإجراءات لاستلام الأقماح من تجهيز لساحات العراء لاستلام الحبوب المشولة وتحضير المخابر وتشكيل اللجان المختصة وبيع الأكياس للفلاحين لتعبئة محصولهم.

يذكر أن المساحة المزروعة بالقمح في كامل ريف الرقة المحرر تبلغ 16.500 هكتاراً.

محمد الفرج

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