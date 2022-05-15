استياء شعبي من الوجود العسكري الأمريكي في أوكيناوا اليابانية

طوكيو-سانا

عبر سكان أرخبيل أوكيناوا في اليابان عن استيائهم من استمرار الوجود العسكري الأميركي في المنطقة رغم مرور خمسين عاماً على انتهاء احتلال القوات الأميركية لها.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية شهد الأرخبيل اليوم الاحتفالات الرسمية بالذكرى الخمسين لعودة أرخبيل أوكيناوا إلى السيادة اليابانية بحضور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في ظل تظاهرات شعبية منددة بوجود القواعد الأميركية التي يتمركز فيها نحو 55 ألف جندي.

وأشار المتظاهرون إلى أنه لا يوجد أي معنى للاحتفال بهذه الذكرى إلا عندما يتم البت في قضية القواعد الأميركية بطريقة مرضية لشعب أوكيناوا.

ويعود هذا الاستياء بسبب التلوث البيئي الذي تحدثه هذه القواعد وإخطار تحطم المروحيات والاعتداءات التي ينفذها الجنود الأميركيون ضد السكان حيث سجل العديد من حوادث الاغتصاب والقتل من قبلهم.

وتفاقم استياء السكان جراء مشروع نقل قاعدة فوتينما الجوية التي تعد بأنها أخطر قاعدة في العالم من موقعها الحالي في أوكيناوا إلى منطقة هينوكو في الشمال فيما أكد الكثيرون ضرورة نقل القاعدة بشكل نهائي إلى مكان آخر.

وفي عام 2019 صوت أكثر من 70 بالمئة من المشاركين في استفتاء محلي غير ملزم أجري ضد نقلها إلى هينوكو.

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