رحيل الفنان والمسرحي ناصر وردياني

دمشق- سانا

نعت وزارة الثقافة السورية ونقابة الفنانين الفنان ناصر وردياني الذي توفي اليوم عن عمر 71 عاماً إثر أزمة صحية طارئة.

الراحل من مواليد مدينة حلب 1951 بدأ مسيرته الفنية في نهاية عقد الستينيات عندما شارك في العديد من العروض المسرحية لصالح المسرح القومي وفي مسلسلات إذاعية.

عرف وردياني طريقه إلى الشهرة عندما شارك في مسلسل (نهاية رجل شجاع) والذي تم عرضه في عام 1994 ثم شارك في مسلسل صهيل الألم وذلك في العام نفسه 1994.

توالت أعمال الفنان الحلبي الفنية وبدت قدراته تظهر بشكل كبير مع دراما البيئة الحلبية من خان الحرير وباب الحديد وعرس حلبي إضافة إلى الأعمال التاريخية مثل الزير سالم وصقر قريش وخالد بن الوليد كما قدم دور المختار أبو سليم في مسلسل كوم الحجر.

ومن الأعمال المهمة في مسيرة الراحل (صهيل الألم والمهر الدرامي والجوارح وأخوة التراب ومقامات بديع الزمان الهمذاني وصلاح الدين الأيوبي وعمر الخيام) أما الأعمال الأخيرة التي شارك فيها فهي فتح الأندلس وباب الحارة 11.

وفي السينما شارك الراحل بالعديد من الأفلام بدءاً من تراب الغرباء /صهيل الجهات / التجلي الأخير لغيلان الدمشقي / عمر/ وكان فيلمه الأخير دمشق حلب.

شذى حمود

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