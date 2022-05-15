نيتشاييف: السياسيون ذوو التفكير السليم في ألمانيا يدركون أن روسيا لن تهزم

برلين-سانا

قال سفير روسيا لدى ألمانيا سيرغي نيتشاييف إن السياسيين الألمان من ذوي التفكير السليم يدركون تماماً أنه ليس من الممكن عزل روسيا أو هزيمتها.

وأضاف نيتشاييف وفق ما نقلت وكالة أنباء تاس عنه خلال حديث لقناة سولوفيف لايف التلفزيونية الروسية “إن القسم الذي يتمتع بالرؤية السليمة والتفكير الواضح من المؤسسة السياسية الألمانية يعلم أن روسيا لا يمكن أن تهزم أبداً كما يتمنون ولا يمكن عزلنا سياسياً” لافتاً إلى أن التصريحات التي يطلقها بعض السياسيين الألمان المؤيدين لأسرع حظر على النفط والغاز والفحم الروسي تقف وراءها “دوافع سياسية داخلية أو لتلبية احتياجات التيار الأنغلوسكسوني السائد”.

وتابع السفير إن الألمان يدركون أنه إذا توقف الغاز فإن كل شيء سيصبح أكثر تكلفة وأسعار الغاز والسلع الأساسية والمواد الغذائية أيضاً سترتفع بشكل كبير والشعب الألماني لا يريد ذلك بالتأكيد.

وأضاف: إنه سيتم إحياء مشروع خط أنابيب (السيل الشمالي 2) في وقت ما وإن المشروع قد اكتمل تقنياً بالكامل ويمكن أن يبدأ خط الأنابيب بالعمل على الفور في إيصال الغاز إلى البنية التحتية لألمانيا.

إلى ذلك لفت المسؤول الروسي الى ان السفارة الروسية في ألمانيا تسجل انخفاضاً كبيراً في الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد السكان الناطقين بالروسية قائلاً: “لقد كنا ولا نزال نلاحظ انخفاضاً كبيراً في مثل هذه النداءات.. ننطلق من حقيقة أننا ربما حققنا بعض التأثير”.

يشار إلى أنه في أوائل آذار الماضي أشار السفير إلى أن السفارة الروسية كانت تسجل مئات الطعون من الروس بشأن التمييز ضد السكان الناطقين بالروسية والذي تمارسه عليهم سلطات إنفاذ القانون ووزارة الخارجية الألمانية.

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