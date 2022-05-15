15 أيار 1948- إعلان إنشاء كيان الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة والذي عرف بيوم النكبة

دمشق-سانا
1932- اغتيال رئيس وزراء اليابان إينوكاي تسويوشي.
1948- الإعلان عن إنشاء كيان الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة والذي عرف بيوم النكبة.
1957- المملكة المتحدة تفجر قنبلتها الهيدروجينية في المحيط الهادي.
1957- الإعلان عن استقلال النمسا.
1972- إعادة أوكيناوا إلى السلطة اليابانية وتأسيس محافظة أوكيناوا.
1988- الجيش السوفييتي يبدأ انسحابه من أفغانستان.
2009- الرئيس الأمريكي باراك أوباما يجري تعديلات على نظام المحاكمات العسكرية في معتقل غوانتانامو للأجانب المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب.
من مواليد هذا اليوم…
1048- عمر الخيام عالم وشاعر فارسي.
1859- بيار كوري عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1903.
1951- فرانك ويلكزك عالم فيزياء نظرية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2004.
من وفيات هذا اليوم…
392- فالنتينيان الثاني إمبراطور روماني.
1157- يوري دولغوروكي أمير روسي ومؤسس مدينة موسكو.
1924- بول دو كونستنت سياسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1909.
2012- كارلوس فوينتس روائي وعالم اجتماع ودبلوماسي مكسيكي.
أعياد ومناسبات…
اليوم العالمي للأسرة.
عيد الجيش في سلوفينيا.
يوم المعلم في المكسيك وكوريا الجنوبية.
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