15 أيار 1948- إعلان إنشاء كيان الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة والذي عرف بيوم النكبة

دمشق-سانا

1932- اغتيال رئيس وزراء اليابان إينوكاي تسويوشي.

1948- الإعلان عن إنشاء كيان الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة والذي عرف بيوم النكبة.

1957- المملكة المتحدة تفجر قنبلتها الهيدروجينية في المحيط الهادي.

1957- الإعلان عن استقلال النمسا.

1972- إعادة أوكيناوا إلى السلطة اليابانية وتأسيس محافظة أوكيناوا.

1988- الجيش السوفييتي يبدأ انسحابه من أفغانستان.

2009- الرئيس الأمريكي باراك أوباما يجري تعديلات على نظام المحاكمات العسكرية في معتقل غوانتانامو للأجانب المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب.

من مواليد هذا اليوم…

1048- عمر الخيام عالم وشاعر فارسي.

1859- بيار كوري عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1903.

1951- فرانك ويلكزك عالم فيزياء نظرية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2004.

من وفيات هذا اليوم…

392- فالنتينيان الثاني إمبراطور روماني.

1157- يوري دولغوروكي أمير روسي ومؤسس مدينة موسكو.

1924- بول دو كونستنت سياسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1909.

2012- كارلوس فوينتس روائي وعالم اجتماع ودبلوماسي مكسيكي.

أعياد ومناسبات…

اليوم العالمي للأسرة.

عيد الجيش في سلوفينيا.

يوم المعلم في المكسيك وكوريا الجنوبية.

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