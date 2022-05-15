إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم خلال اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية حارس غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا القرية بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام بكثافة تجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

واقتحم مستوطنون أمس بلدة ترمسعيا في مدينة رام الله بالضفة الغربية واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي برطعة في جنين وبيت أمر في الخليل واعتقلت خمسة فلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية المنية شرق بيت لحم وداهمت منزل عائلة فلسطينية ونكلت بأفرادها وخربت محتوياته.

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