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الصين تسجل 226 إصابة جديدة بكورونا

2022-05-15

بكين-سانا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بما فيها 166 حالة في بلدية شنغهاي.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن اللجنة قولها اليوم أن بلدية شنغهاي سجلت أمس 166 حالة إصابة مؤكدة و1203 حالات إصابة من دون أعراض.

وفي وقت سابق شددت السلطات الصينية مجدداً القيود المفروضة في شنغهاي لمكافحة جائحة كوفيد 19 بينما كانت المدينة تستعد للتو للخروج من إغلاق صارم استمر شهراً بسبب تفشي الفيروس.

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