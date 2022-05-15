مقتل عشرة أشخاص جراء إطلاق نار في ولاية نيويورك الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل عشرة أشخاص على الأقل اليوم جراء إطلاق نار في مركز للتسوق بمدينة بوفالو في ولاية نيويورك الأمريكية.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن مسؤولي إنفاذ القانون في ولاية نيويورك قولهم “إن شخصاً مسلحاً كان يرتدي بندقية ودروعا واقية قام بإطلاق النار بشكل عشوائي في مركز التسوق ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص”.

ويقع المركز في حي يغلب على سكانه الأمريكيون من أصل إفريقي ولا تزال الشرطة تحقق فيما إذا كان إطلاق النار بدوافع عنصرية.

وأصيب 20 شخصاً بوقت سابق اليوم في حادثي إطلاق نار متفرقين وسط مقاطعة ميلووكي أثناء حضور مباراة بالدوري الأمريكي لكرة السلة (إن بي أي)

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