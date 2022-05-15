إصابة ستة أشخاص جراء تحطم مروحية بولاية فلوريدا الأمريكية

واشنطن-سانا

أصيب ستة أشخاص جراء تحطم مروحية اليوم على جسر في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

ونقلت وكالة اسوشييتد برس عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قولها في بيان “إن المروحية من طراز سيسنا 172 وكان على متنها ثلاثة أشخاص وفقد طاقمها السيطرة على المحرك ما أدى إلى تحطمها على جسر ميامي”.

من جهتها ذكرت الشرطة أن الطائرة اصطدمت بسيارة أثناء هبوطها ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بالمجمل مشيرة إلى أنه تم إغلاق حركة المرور بشكل مؤقت على الجسر.

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