موسكو: تصرف المخابرات الأمريكية مع دبلوماسيينا مثير للاشمئزاز

واشنطن-سانا

وصف السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف تصرفات أجهزة المخابرات الأمريكية مع الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة بـ “المثيرة للاشمئزاز” مشيراً إلى تعرضهم للتهديدات.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن أنطونوف قوله إن “سفارتنا تعمل في بيئة معادية.. كل يوم تحدث أعمال معادية لروسيا بالقرب من بعثتنا الدبلوماسية وهناك شغب وأعمال تخريبية حيث يتلقى طاقم السفارة تهديدات ومن ضمنها تهديدات جسدية” مشيراً إلى أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية “يتنزهون حول السفارة الروسية” ويحاولون توزيع أرقام هواتف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية التي يمكن الاتصال بها.

ولفت أنطونوف إلى ورود رسائل بريدية موجهة إلى الهواتف المحمولة للدبلوماسيين الروس تتضمن عناوين الأجهزة الأمنية مبيناً أن هذا العمل “يعتبر في أي بلد مثيراً للاشمئزاز”.

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