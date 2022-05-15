مقتل عشرة مدنيين بهجوم لمسلحين في إفريقيا الوسطى

بانغي-سانا

قتل عشرة مدنيين جراء هجوم لمسلحين استهدف اليوم قرية وسط إفريقيا الوسطى.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم البعثة الأممية لحفظ السلام في إفريقيا الوسطى اللفتنانت كولونيل عبد العزيز ودراوغو قوله: إن عناصر من مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم “وحدة السلام” هاجموا قرية بوكولوبو شمال شرق العاصمة بانغي وقتلوا عشرة اشخاص.

وأشار المتحدث إلى أن القوة الأممية نشرت عقب الهجوم عدداً من جنودها في المنطقة لحماية السكان.

وتشهد إفريقيا الوسطى منذ 2013 حرباً أهلية تراجعت حدتها منذ 2018 إلا أن العديد من مناطقها لا تزال تشهد هجمات مسلحة تستهدف المدنيين والعسكريين.

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