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إيران تجدد عزمها التوصل الى اتفاق جيد ومستديم في مفاوضات فيينا

2022-05-14

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان التأكيد على عزم بلاده التوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

وذكرت وكالة (ارنا) الإيرانية أن عبداللهيان بحث خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس آخر تطورات الأوضاع في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الجائر المفروض على إيران مؤكداً عزم إيران على التوصل إلى اتفاق جيد ومستديم.

كذلك بحث الجانبان خلال الاتصال سبل تطوير العلاقات بين إيران واليونان في مختلف المجالات واستمرار التعاون بينهما.

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