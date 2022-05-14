ليفربول يتوج بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي للمرة الثامنة في تاريخه

لندن-سانا

توج ليفربول بلقب كأس الاتحاد الانكليزي للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه اليوم على تشيلسي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن خروج نجم هجوم فريق ليفربول محمد صلاح مصاباً في الشوط الأول.

وسنحت للفريقين عدة فرص للتسجيل خلال المباراة إلا أنها لم تثمر عن أهداف.

وفي ركلات الترجيح سجل لليفربول كل من اللاعبين ميلنر وتياغو وفيرمينو وأرنولد وغوتا وتسيميكاس بينما أهدر ساديو ماني إحدى الركلات في حين سجل لتشيلسي كل من ألونسو وجيمس وباركلي وجورجينو وزياش بينما أهدر أزبلكويتا ومونت ركلتي ترجيح.

وحافظ ليفربول على آماله في الفوز برباعية لا سابق لها من الألقاب هذا الموسم حيث لا يزال لديه أمل في الظفر بالدوري الانكليزي لكرة القدم فضلاً عن تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن ليفربول توج بلقب كأس الرابطة على حساب تشلسي وبركلات الترجيح أيضاً في شباط الماضي.

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