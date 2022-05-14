الخارجية الفلسطينية تحذر من عواقب استمرار الاحتلال ومستوطنيه باقتحام الأقصى

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية تحذيراتها من التداعيات الخطيرة لاقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وأدانت الخارجية في بيان أوردته وكالة وفا الفلسطينية اليوم الدعوات التي أطلقتها مجموعات المستوطنين لاقتحامات واسعة النطاق للمسجد الأقصى وباحاته غداً معتبرة أن هذه الدعوات هي إمعان إسرائيلي لتغيير الواقع القائم في المسجد واستكمالاً لمحاولات تهويده.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الخطيرة لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها.

إلى ذلك دعت فصائل العمل الوطني الفلسطينيين إلى أكبر مشاركة في فعاليات الذكرى الـ74 للنكبة غداً وذلك بإضاءة شعلة العودة الساعة السابعة والنصف مساء من موقع استشهاد شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين.

وشددت الفصائل على أن الشعب الفلسطيني لن يهزم وأن إصراره على إحياء ذكرى النكبة على امتداد بقاع وجوده يوجه رسالة إلى العالم بأن معركته ضد الاحتلال ستبقى مرهونة بدحره وتحقيق أهدافه الوطنية في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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