إغلاق 22 فعالية تجارية مخالفة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية اليوم 22 فعالية تجارية بمخالفات حيازة مواد منتهية الصلاحية وعدم حيازة فاتورة شراء وعدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة مهنة دون ترخيص وغيرها من المخالفات.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح مدير التجارة الداخلية أحمد زاهر أنه تم تنظيم 36 ضبطا تموينيا بمخالفات عدة شملت الإتجار بمادة الخبز التمويني المدعوم وعدم حيازة فاتورة شراء وحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية وعدم الاعلان عن الأسعار.

وأضاف زاهر: إنه تم تبليغ 19 من اصحاب الفعاليات التي تقوم ببيع المواد الغذائية السريعة التلف بالتجهيز للإغلاق في اليوم التالي كما تم سحب ست عينات لمواد غذائية وغير غذائية للتحقق من صلاحيتها للاستهلاك البشري ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية كما تم فرض عقوبتي اغلاق بحق محطتي وقود الاولى على أوتوستراد اللاذقية والاخرى في ريف جبلة من المقرر إغلاقهما الأسبوع القادم.

ديمة حشمة

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