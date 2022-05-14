جامعة دمشق تعدل موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

دمشق-سانا

أعلنت جامعة دمشق اليوم تعديل موعد امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2021-2022 لتبدأ اعتباراً من 26-6-2022 وتستمر حتى 4-8-2022.

وأوضحت الجامعة في تعميم تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه نظراً لحلول عيد الأضحى ضمن الدورة الإمتحانية الفصلية الثانية المحددة في التقويم الجامعي للعام الدراسي 2021-2022 تم تعديل موعد انتهاء هذه الدورة بحيث تصبح من الأحد 26-6-2022 ولغاية الخميس 4-8-2022 مع ضرورة الالتزام بإعلان كل النتائج قبل بدء الامتحانات التكميلية.

كما أكدت الجامعة أنه سيجري امتحان مركزي مؤتمت لمقرر الثقافة القومية الاشتراكية يوم الأحد 7-8-2022 من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى العاشرة والنصف للكليات كافة.