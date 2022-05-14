طقس الغد: الحرارة إلى انخفاض والجو غائم جزئياً مع هبات رياح نشطة

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم غد على المناطق الغربية لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في مقدمة منخفض علوي مرفق بجبهة هوائية باردة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام والفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر على المناطق الساحلية والشمالية بينما يكون الجو سديمياً مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية حيث تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في تلك المناطق.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة إلى شديدة تتجاوز 80 كيلومتراً في الساعة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية حيث تسبب عواصف غبارية في تلك المناطق والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق 28 / 14 المنطقة الجنوبية 27 / 13 المرتفعات الجبلية 21 / 7 المنطقة الوسطى 27 / 15 المنطقة الساحلية 23 / 19 المنطقة الشمالية 27 / 15 منطقة الجزيرة 33 / 17 المنطقة الشرقية 36 / 18 منطقة البادية 35 / 16

وفي تصريح لـ سانا بيّن المتنبئ الجوي جعفر يوسف أن نشاطاً ملحوظاً على سرعة الرياح الغربية والشمالية الغربية في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والجزيرة والبادية بدأ مساء اليوم وهي محملة بالغبار ما يؤدي إلى انخفاض في الرؤية.

وذكر يوسف أن سرعة الرياح في هذه المناطق تكون بين 40 و60 كيلومتراً في الساعة وسطياً بينما تصل سرعة الهبات إلى 80 و90 كيلومتراً في الساعة الأمر الذي يسهم باستمرار انخفاض درجات الحرارة مشيراً إلى أن ذلك يستمر حتى صباح يوم الاثنين المقبل.

مهند سليمان

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