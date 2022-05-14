زاخاروفا: تصريحات السفير الأمريكي عن حرية الإعلام في روسيا مضحكة

موسكو-سانا

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات السلطات الأمريكية عن حرية التعبير والإعلام في روسيا بأنها أمر مضحك.

وقالت زاخاروفا في قناتها على موقع تلغرام “إن سفير الولايات المتحدة في روسيا جون ساليفان صرح أن العديد من الروس وخاصة الشباب يسعون للوصول إلى مصادر معلومات أخرى لا تخضع لسيطرة الحكومة لكن ذلك صعب للغاية في الوقت الذي تحتكر بلاده الإنترنت لحجب وسائل الإعلام الروسية”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن واشنطن طاردت مؤءسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج لسنوات عديدة لأنه نشر وثائق أمريكية مضيفة “هذا قول سفير الدولة التي قامت مصارفها بتجميد حسابات وسائل الإعلام الروسية.. هذا أمر مضحك”.

وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أكد مؤخرا أن واشنطن تستغل قضية حقوق الإنسان لتشويه سمعة الدول والأنظمة السياسية التي لا تتماشى مع سياساتها.

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