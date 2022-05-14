الجيش اللبناني ينفذ انتشاراً لحفظ أمن الانتخابات النيابية غداً

بيروت-سانا

أعلن الجيش اللبناني أن وحداته انتشرت حول مراكز الاقتراع في مختلف المناطق اللبنانية وتعمل على إقامة الحواجز المؤقتة والدائمة وتسيير دوريات راجلة ومؤللة لحفظ أمن العملية الانتخابية النيابية التي تنطلق غداً.

ودعت قيادة الجيش في بيان اليوم اللبنانيين إلى التجاوب التام مع الإجراءات المتخذة والتحلي بالمسؤولية الوطنية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي وإتمامه.

من جهته أكد وزير الدفاع موريس سليم أن الجيش جاهز في المناطق كافة ليمنع حصول أي عملية من شأنها أن تخل بأمن الانتخابات وسلامتها.

وقال سليم في مقابلة تلفزيونية “نريد أن يكون يوم الأحد نهاراً وطنياً ديمقراطياً بامتياز وأن يمارس الناس حقهم الانتخابي من دون التعرض لأي ضغوط أو أي إخلال بالأمن”.

وأشار سليم إلى أن غرفة العمليات المركزية في قيادة الجيش تتمثل فيها قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة عبر ضباط ينتدبون من قبلها.

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