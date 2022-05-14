إصابة فلسطينيين باعتداء لقوات الاحتلال في كفر قدوم

القدس المحتلة-سانا

أصيب ثلاثة فلسطينيين مساء اليوم من جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم قرب مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قدوم شرق قلقيلية واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها بشكل يومي على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية في محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرياً من أراضيهم للاستيلاء عليها وتهويدها.

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