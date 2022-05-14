(سلامتك).. ندوة توعوية مرورية حول أهمية تطبيق قانون السير

دمشق-سانا

تركزت محاور الندوة التوعوية التي نظمتها جامعة الشام الخاصة بدمشق اليوم بالتعاون مع إدارة المرور في وزارة الداخلية حول أهمية الالتزام بقواعد المرور والحفاظ على المرافق المرورية ومخاطر عدم تطبيق قانون السير.

وفي كلمة له خلال الندوة التي حملت عنوان (سلامتك) أوضح مدير إدارة المرور العميد جهاد السعدي أن 44 بالمئة من الحوادث المرورية تنتج عن السرعة الزائدة في حين يتسبب تجاوز الإشارة الضوئية وتناول المسكرات واستخدام الهاتف النقال بـ 23 بالمئة منها والأعطال المفاجئة للآليات تؤدي إلى 10 بالمئة من الحوادث وسوء الحالة الفنية للطرق بـ 5 بالمئة والباقي ينتج عن مخالفات مرورية أخرى كالقيادة قبل الحصول على إجازة سوق والمرور الممنوع واستعمال النور المبهر والوقوف المفاجئ وعدم تقيد المشاة بالسير على الأرصفة.

ودعا السعدي إلى ضرورة تعزيز الثقافة المرورية بالمجتمع لدى مختلف الفئات العمرية وزيادة الوعي المروري إلى جانب تطوير وصيانة شبكة الطرق والإشارات الضوئية والشاخصات المرورية والتشدد بعملية الحصول على إجازة السوق بهدف الحد من مخاطر الحوادث مؤكداً أن نشر الوعي المروري والتقيد الطوعي بقواعد وأنظمة المرور مسؤولية مجتمعية يمكن أن تترجم عبر الأسرة ورجال الدين والإعلام والجمعيات الأهلية إلى جانب المؤسسات الحكومية المعنية.

حضر الندوة مدير إدارة القضايا والتفتيش اللواء الدكتور محمد الزعبي ورئيس فرع مرور دمشق العميد خالد الخطيب ورئيس فرع مرور ريف دمشق العميد عبد الجواد عوض وعدد من أعضاء اللجنة الإعلامية المرورية وضباط وعناصر شرطة المرور ورئيس تحرير صحيفة تشرين هني حمدان ورئيس الجامعة الدكتور شريف الأشقر وعدد من عمداء الكليات.

مدى علوش

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