امتحانات الدورة الفصلية الأولى لطلاب جامعة الفرات في الحسكة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
نصر الله: سورية كانت في مقدمة من وقف إلى جانب المقاومة
2022-05-13
مباحثات سورية بيلاروسية لتعزيز العلاقات الثنائية
2022-05-13
افتتاح مركز مطربا الحدودي مع لبنان بحضور فعاليات من البلدين
2022-05-13
خاتمي: زيارة الرئيس الأسد إلى طهران استراتيجية
2022-05-13
طبيب سوري ينال جائزة أفضل بحث علمي في هنغاريا
2022-05-12
السفير آلا أمام مجلس حقوق الإنسان: الغرب يسعى إلى تصعيد الأزمة في أوكرانيا
2022-05-12
سفير الهند السابق في سورية: رغم الحصار استمرت الدولة السورية بتقديم الخدمات لمواطنيها
2022-05-12
محليات
أكثر من 2 مليون مشترك بالخدمات الهاتفية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري
2022-05-14
(سلامتك).. ندوة توعوية مرورية حول أهمية تطبيق قانون السير
2022-05-14
محافظة دمشق: متابعة تنفيذ الحل المروري بكراجات العباسيين
2022-05-14
فوج إطفاء دمشق: إنقاذ رجل سقط في (منور) بالشاغور
2022-05-14
إخماد حريق أعشاب وأشجار حراجية على طريق حمص مصياف
2022-05-14
مستويات خطورة متوسطة للحرائق في غابات شمال غرب سورية
2022-05-14
المهندس عرنوس يقدم واجب العزاء في سفارة الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد
2022-05-14
رياضة
اعتماد رياضة الركبي في نادي العربي بالسويداء
2022-05-14
مواهب كرة القدم يتفنون بمهاراتهم في مهرجان اليوم الآسيوي للبراعم
2022-05-14
منافسات قوية في بطولة الجمهورية للدراجات
2022-05-14
تألق منتخبات السويداء واللاذقية والجيش في بطولة الجمهورية للكاراتيه
2022-05-14
الصين تعتذر عن استضافة كأس آسيا لعام 2023
2022-05-14
اختتام منافسات السباق الدوري الثاني للفروسية بحماة
2022-05-14
ديوكوفيتش يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي
2022-05-14
اقتصاد
بتوجيه من الرئيس الأسد.. مؤتمر الحبوب يرفع سعر شراء القمح من الفلاحين
2022-05-14
الهند تحظر تصدير القمح
2022-05-14
مولدوفا تتفق مع روسيا على دفع ثمن الغاز المورد اليها باليورو
2022-05-14
تخصيص 8 مراكز لاستلام الأقماح في حماة
2022-05-14
النفط يقفز 4 بالمئة مع صعود البنزين الأمريكي لمستوى قياسي
2022-05-14
استطلاع رأي: غالبية الهنغاريين يعارضون حظر موارد الطاقة الروسية
2022-05-13
أسعار البنزين تصعد إلى مستويات تاريخية في أمريكا
2022-05-13
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طلاب جامعة الفرات يقدمون امتحانات الدورة الفصلية الأولى بمدينة الحسكة
الرئيس الأسد يهنئ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة
الاحتلال الأمريكي يخرج 70 آلية بينها صهاريج محملة بالنفط المسروق إلى الأراضي العراقية
بتوجيه من الرئيس الأسد.. مؤتمر الحبوب يرفع سعر شراء القمح من الفلاحين
المهندس عرنوس يقدم واجب العزاء في سفارة الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد
انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة
انطلاق أعمال المؤتمر الأول لصندوق التعاضد الاجتماعي والتنمية
امتحانات الدورة الفصلية الأولى لطلاب جامعة الفرات في الحسكة
2022-05-14
طلاب جامعة الفرات
2022-05-14
Afraa
سابق
من بطولة الجمهورية للكاراتيه
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