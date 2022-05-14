محافظة دمشق: متابعة تنفيذ الحل المروري بكراجات العباسيين

دمشق-سانا

نفذت ورشات مديرية الصيانة في محافظة دمشق اليوم أعمال مد قميص إسفلتي في شارع البيئة جانب حديقة تشرين وطبقة التصفير من مادة الإسفلت للحل المروري عند تقاطع مركز انطلاق الشمال (كراجات العباسيين).

وبين مدير الصيانة المهندس غسان الخطيب في تصريح لـ سانا أنه تم مد قميص إسفلتي لمقطعين في شارع البيئة جانب حديقة تشرين بعد قشط الإسفلت المتضرر مساء أمس مشيراً إلى أن المساحة التي تم تزفيتها تقدر بنحو 700 متر مربع.

وأوضح الخطيب أن الورشات تتابع تنفيذ أعمال الحل المروري عند تقاطع مركز انطلاق الشمال (كراجات العباسيين) حيث قامت بمد طبقة التصفير من مادة الإسفلت بعد تعبيد الطريق مشيراً إلى استمرار العمل بالحل المروري لوضعه بالخدمة خلال الفترة القادمة حيث سيسهم في تخفيف الازدحام عند التقاطع وتسهيل حركة السير.

من جهة ثانية قامت ورشات المديرية بتنظيف جدران نفق الثورة ومعالجة الهبوط في حجر اللبون بنزلة التجهيز جانب حديقة الجلاء.

فراس صافي

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