الاحتلال الأمريكي يخرج 70 آلية بينها صهاريج محملة بالنفط المسروق إلى الأراضي العراقية

الحسكة-سانا

واصل الاحتلال الأمريكي سرقة النفط السوري من منطقة الجزيرة حيث أخرجت قوات الاحتلال اليوم قافلة من عشرات الصهاريج المحملة بالنفط وآليات على متنها معدات عسكرية من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وأفادت مصادر محلية من ريف اليعربية لمراسلة سانا بأن قافلة مؤلفة من 70 آلية بينها صهاريج محملة بالنفط المسروق من آبار النفط التي تحتلها القوات الأمريكية في الجزيرة السورية إضافة إلى برادات و15 ناقلة تحمل معدات عسكرية مغطاة للاحتلال الأمريكي ترافقها ست مدرعات توجهت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق وذلك بعد يوم من إخراج 46 آلية عبر المعبر ذاته.

وتسيطر قوات الاحتلال الأمريكي بالتواطؤ مع ميليشيا “قسد” على أغلبية حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية بمحافظتي الحسكة ودير الزور وتعمل على تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي.

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