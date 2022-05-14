اعتماد رياضة الركبي في نادي العربي بالسويداء

السويداء-سانا

اعتمدت إدارة نادي العربي رياضة الركبي بين ألعاب النادي وذلك بإشراف المدربة سارة عبد الباقي ومساعدتها اليمامة أبو راس.

وأشار رئيس النادي إحسان العباس في تصريح لمراسل سانا إلى أن رياضة الركبي من الرياضات الحديثة في سورية واعتمادها بالنادي جاء نظراً لوجود عدد من لاعبات السويداء ضمن صفوف المنتخب الوطني إضافة إلى أن هناك إقبالاً على ممارستها.

وبين العباس أن اللعبة حالياً تندرج ضمن الفئات الأنثوية بالنادي على أن يتوسع تدريبها ليشمل فئات الذكور خلال الفترة القادمة.

ويعد نادي العربي أكبر أندية محافظة السويداء وتمارس فيه العديد من الألعاب الجماعية والفردية.

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