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القوات العراقية تقبض على ثمانية إرهابيين في الأنبار

2022-05-14

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على ثمانية إرهابيين أثر عدة عمليات أمنية منفصلة نفذتها اليوم في محافظة الأنبار غرب العراق.

ونقلت مراسلة سانا في بغداد عن مصدر مسؤول في قيادة عمليات الأنبار بالجيش العراقي قوله في تصريح خاص أنه تم تفكيك خلية إرهابية واعتقال أفرادها البالغ عددهم خمسة خلال عملية مباغتة لاستخبارات الجيش في قضاء الفلوجة وهم مطلوبون للقضاء بقضايا إرهابية.

ولفت المصدر إلى أن شرطة الانبار ألقت أيضاً القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين في شمال الفلوجة أثر معلومات أمنية دقيقة تلقتها بهذا الشأن.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض أمس على إرهابيين اثنين من تنظيم (داعش) في محافظتي الأنبار ونينوى.

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بغداد-سانا ألقت القوات العراقية القبض على إرهابيين اثنين في محافظتي الأنبار ونينوى.

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