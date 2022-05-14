جنديان أوكرانيان أسيران: الجيش الأوكراني يستهدف المدنيين

موسكو-سانا

فضح عدد من جنود الجيش الأوكراني الأسرى لدى القوات الروسية ممارسات جيشهم وقادته باستهدافه المناطق السكنية والمدنيين في دونباس داعين رفاقهم إلى إلقاء السلاح لأن هذه الحرب لا تخدمهم.

ونقل موقع روسيا اليوم عن أحد الجنود الأسرى تأكيده أن الجيش الأوكراني يطلق النار ويستهدف المدنيين دون تمييز كاشفاً عن ممارسات هذا الجيش الترهيبية للجنود بقوله إن “قادة الجيش يستخدمون أساليب لترهيب المجندين وإجبارهم على القتال”.

بدوره أوضح أسير آخر أن هذه الحرب لا تعني الجنود ومشاركتهم فيها عبثية داعياً رفاقه إلى إلقاء السلاح ووقف الأعمال القتالية لأن لا مصلحة لهم في هذه الحرب.

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