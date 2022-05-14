مواهب كرة القدم يتفنون بمهاراتهم في مهرجان اليوم الآسيوي للبراعم

دمشق-سانا

بمشاركة 80 طفلاً وطفلة مثلوا عدداً من الأندية أقام اتحاد كرة القدم اليوم مهرجاناً كروياً على أرض ملعب الجلاء بدمشق بالتزامن مع اليوم الآسيوي للبراعم.

وتضمن المهرجان عروضاً في مهارات كرة القدم نفذها المشاركون الصغار بشكل فردي معتمدين على مواهبهم مثل تنطيط الكرة والمراوغة بها كما لعبوا مباريات ضمن عدة مجموعات.

مديرة قسم البراعم في اتحاد كرة القدم رهف كروم قالت في تصريح لسانا: “إن المهرجان حظي بمشاركة جيدة وهو فرصة للاعبين واللاعبات الصغار لممارسة كرة القدم في أجواء كرنفالية الهدف منها تنشيط هذه المواهب التي تبشر بمستقبل جيد للكرة السورية مضيفة أن المهرجان حدث موحد على مستوى قارة آسيا للدول الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم”.

وأوضحت كروم أن فئة البراعم تحظى بالكثير من الاهتمام لكونها أساس المنتخبات الوطنية في السنوات القادمة حيث يعمل الاتحاد على تنظيم الفعاليات والمسابقات التي من شأنها تطوير مستوى المواهب الكروية.

وعبر عدد من اللاعبين واللاعبات عن سعادتهم بالمشاركة بهذا المهرجان لكونه فتح المجال أمامهم لإظهار ما يملكونه من مهارات فنية أمام خبرات اللعبة مبدين استعدادهم للمشاركة في كل الفعاليات التي سيقيمها الاتحاد لاحقاً متمنين في الوقت ذاته أن يحققوا طموحهم بالانضمام إلى المنتخب الوطني في السنوات القادمة وتمثيله خير تمثيل في المحافل الدولية.

محمد الرحيل

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