ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة مع أمطار متوقعة فوق بعض المناطق

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع ملموس عل درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من الجنوب مترافق بتيارات جنوبية غربية شبه مدارية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو سديمياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وتكون الفرصة مهيأة بعد الظهر والمساء لهطل زخات رعدية من المطر على المناطق الساحلية والشمالية والمرتفعات الغربية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة على المناطق الغربية لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل والجو غائم جزئياً بشكل عام والفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر على المناطق الساحلية والشمالية بينما يكون الجو سديمياً مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية حيث تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية في تلك المناطق.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة إلى شديدة تتجاوز 80/كم/سا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية حيث تسبب عواصف غبارية في تلك المناطق والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….