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إخماد حريق ضمن مطعم في باب شرقي بدمشق القديمة

2022-05-14

دمشق-سانا

أخمد عناصر فوج إطفاء دمشق اليوم حريقاً نشب ضمن مطعم “مارين” في باب شرقي بدمشق القديمة واقتصرت الأضرار على الماديات.

وذكر العميد داؤد عميري قائد فوج إطفاء دمشق لمراسلة سانا أنه فور تلقي بلاغ بنشوب حريق ضمن مطعم “مارين” بعد الكنيسة المريمية بباب شرقي توجهت زمرة من فوج إطفاء دمشق مؤلفة من سبع سيارات كبيرة وصغيرة وعملت على السيطرة على الحريق الذي امتد إلى خزانات المازوت التابعة للمطعم وتم إخماده وتبريده.

وأشار العميد عميري إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أي إصابات.

رحاب علي

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