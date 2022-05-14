إيران: إغلاق آلاف الحسابات المصرفية لوسطاء بالعملات الأجنبية والمشفرة وضبط عشرات الأطنان من المواد المحتكرة

طهران-سانا

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية إغلاق وتجميد أكثر من تسعة آلاف حساب مصرفي بعملات أجنبية ورقمية مشفرة في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إنه “بالتعاون مع البنك المركزي الإيراني تم الكشف عن 454 عميلاً ووسيطاً للعملات الأجنبية غير القانونية والعملات الرقمية المشفرة وتجميد كل الحسابات المصرفية لهم عبر أجهزة القضاء” مشددة على أنه سيتم التصدي لمثل هذه الجرائم الاقتصادية وأعمال الاحتكار التي تعد العامل الأساسي في ارتفاع الأسعار في البلاد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين الاستقرار للمواطنين الإيرانيين.

إلى ذلك أعلن مدير مركز الخدمات الوطنية في محافظة رشت شمال إيران مرتضى اميني أنه تم ضبط عشرات الأطنان من الزيت والسكر في مناطق عدة.

ولفت اميني إلى أن هذه المواد تم احتكارها من قبل بعض التجار والأفراد لبيعها بأسعار مرتفعة مشدداً على ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات بحق هؤلاء المحتكرين.

وفي سياق متصل نفت وسائل إعلام إيرانية رسمية ما تروجه بعض مواقع المعارضة المقيمة في الخارج من معلومات حول اقتحام مواطنين لأسواق عامة في بعض المدن الإيرانية على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأكدت أن ما تم نشره من مقاطع فيديو حول اقتحام هذه الأسواق مجرد مشاهد مفبركة تعود لعدة سنوات مضت مضيفة إن بعض هذه المقاطع صورت في بلدان أخرى لا علاقة لإيران بها.

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