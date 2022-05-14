قلق صيني إزاء المعلومات الجديدة عن المختبرات البيولوجية الأمريكية بأوكرانيا

بكين-سانا

أعربت الصين عن قلقها إزاء التفاصيل الجديدة عن المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا الواردة في الوثائق التي نشرتها روسيا ودعت للتحقيق فيها.

وقال نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينغ خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم إن “الصين قلقة إزاء الوثائق الجديدة التي نشرتها روسيا عن الأنشطة البيولوجية في أوكرانيا”.

وتابع قائلاً إن “الحديث يدور عن الأمن الدولي، والأنشطة في مجال تطوير الأسلحة بما فيها المعلومات التي قدمتها روسيا يجب أن تثير قلقاً أكبر لدى المجتمع الدولي”.

وأكد أن الصين “تدعو الأطراف المعنية إلى التحلي بالمسؤولية والرد في الوقت المناسب من أجل إزالة كل الشكوك”.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أوضح في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي دعت إليها بلاده الحصول على أدلة جديدة تؤكد تورط الولايات المتحدة الأمريكية في أنشطة عسكرية بيولوجية خطيرة في أوكرانيا.