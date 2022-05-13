دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان بالصواريخ استهدف نقاط في المنطقة الوسطى وتسقط معظمها

الجمعة / 13 / 05 / 2022
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
نصر الله: سورية كانت في مقدمة من وقف إلى جانب المقاومة
2022-05-13
مباحثات سورية بيلاروسية لتعزيز العلاقات الثنائية
2022-05-13
افتتاح مركز مطربا الحدودي مع لبنان بحضور فعاليات من البلدين
2022-05-13
خاتمي: زيارة الرئيس الأسد إلى طهران استراتيجية
2022-05-13
طبيب سوري ينال جائزة أفضل بحث علمي في هنغاريا
2022-05-12
السفير آلا أمام مجلس حقوق الإنسان: الغرب يسعى إلى تصعيد الأزمة في أوكرانيا
2022-05-12
سفير الهند السابق في سورية: رغم الحصار استمرت الدولة السورية بتقديم الخدمات لمواطنيها
2022-05-12
محليات
التجارة الداخلية تؤكد على مديرياتها ضرورة التشدد في التعامل مع مخالفات محطات الوقود
2022-05-13
استشهاد طفل وجرح آخر في اعتداء إرهابي بالقذائف على بلدتي نبل والزهراء
2022-05-13
الخارجية: مساعدة واشنطن وأدواتها للتنظيمات الإرهابية أدت إلى تدمير الإمكانيات الاقتصادية ونهب الثروات السورية
2022-05-13
الأهالي يعترضون رتلاً للاحتلال الأمريكي بريف القامشلي
2022-05-13
مد قميص إسفلتي في شارع العابد والطريق القادم من محطة الحجاز باتجاه دوار الفحامة في دمشق
2022-05-13
افتتاح مركز مطربا الحدودي مع لبنان بحضور فعاليات من البلدين
2022-05-13
استشهاد 10 عسكريين وجرح 9 آخرين جراء استهداف إرهابيين حافلة مبيت عسكري في ريف حلب الغربي
2022-05-13
رياضة
اختتام المرحلة الرابعة من بطولة الجامعات للسباقات الإلكترونية والكارتينغ
2022-05-13
منتخب سورية يخسر أمام نظيره اللبناني في بطولة غرب آسيا بكرة السلة للناشئين
2022-05-13
زفيريف يبلغ نصف نهائي بطولة روما للتنس
2022-05-13
منتخب سورية ثالثاً في دورة السلام الدولية للجودو
2022-05-13
الماتادور نادال يودع بطولة روما مبكراً
2022-05-13
اتحاد الفنون القتالية يبحث مع لجانه واقع ألعابه وسبل النهوض بها
2022-05-12
ضمن خطة نشاط اتحاد الكاراتيه السنوية… انطلاق بطولة الجمهورية للفئات العمرية اليوم
2022-05-12
اقتصاد
استطلاع رأي: غالبية الهنغاريين يعارضون حظر موارد الطاقة الروسية
2022-05-13
أسعار البنزين تصعد إلى مستويات تاريخية في أمريكا
2022-05-13
فقدان السيطرة على التضخم يضع المركزي البريطاني أمام خيار رفع أسعار الفائدة
2022-05-13
الروبل يصعد إلى مستويات قياسية أمام الدولار واليورو
2022-05-13
سعر النفط يرتفع ومخاوف ضعف الطلب تحد من مكاسبه
2022-05-13
وزير الاقتصاد الألماني: لا نستطيع حظر الغاز الروسي
2022-05-12
أوبك تخفض توقعات نمو الطلب العالمي للنفط خلال العام الجاري
2022-05-12
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الشريط الأخباري
نصر الله: سورية كانت في مقدمة من وقف إلى جانب المقاومة
استشهاد طفل وجرح آخر في اعتداء إرهابي بالقذائف على بلدتي نبل والزهراء
الأهالي يعترضون رتلاً للاحتلال الأمريكي بريف القامشلي
افتتاح مركز مطربا الحدودي مع لبنان بحضور فعاليات من البلدين
الرئيس الأسد يقدم التعازي لقادة وشعب الإمارات العربية المتحدة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
خاتمي: زيارة الرئيس الأسد إلى طهران استراتيجية
استشهاد 10 عسكريين وجرح 9 آخرين جراء استهداف إرهابيين حافلة مبيت عسكري في ريف حلب الغربي
وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
القوات الروسية تدمر 153 موقعاً عسكرياً أوكرانياً وتسقط مقاتلة و15 طائرة مسيرة
نائب روسي: ثلاثة آلاف مفقود من سكان ماريوبول منذ عام 2014
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان بالصواريخ استهدف نقاط في المنطقة الوسطى وتسقط معظمها
2022-05-13
عدوان بالصواريخ
2022-05-13
manhal
سابق
التجارة الداخلية تؤكد على مديرياتها ضرورة التشدد في التعامل مع مخالفات محطات الوقود
التالي
ارتقاء خمسة شهداء وجرح سبعة مواطنين جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ على المنطقة الوسطى-فيديو
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