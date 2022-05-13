التجارة الداخلية تؤكد على مديرياتها ضرورة التشدد في التعامل مع مخالفات محطات الوقود

دمشق-سانا

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على المديريات بالمحافظات ضرورة التشدد في التعامل مع المخالفات المرتكبة من قبل محطات الوقود ولا سيما التي تتلاعب بأسعار وتوزيع المشتقات النفطية.

وطلب الدكتور عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تعميم أصدره اليوم من المديريات توجيه جهاز حماية المستهلك لتشديد الرقابة على محطات وخزانات الوقود أينما وجدت وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة وضبط المخالفات المرتكبة من قبل أصحاب المحطات ولا سيما “الاتجار بالمادة والبيع بأسعار زائدة واحتكار المادة” واتخاذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات الرادعة بحق المخالفين بشكل فوري تحت طائلة إغلاق أي محطة مخالفة لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتشديد العقوبة في المخالفة الثانية مع سحب ترخيص أي محطة تكرر ارتكاب المخالفة.

كما طلب الوزير سالم من مديريات التجارة التشدد في مراقبة الفعاليات الاقتصادية من شركات ومصانع ومطاعم وغيرها التي تحصل على المحروقات ومخالفة من يقوم بالإتجار بها في السوق السوداء وانزال أشد العقوبات بالمخالفين.

وأكد الدكتور سالم على التعامل بقوة مع المخالفات المرتكبة من قبل محتكري المواد الغذائية والسلع الأساسية ورافعي أسعارها وخاصة كبار الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية وليس صغار الباعة.